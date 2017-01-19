В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов анонсировал научно-техническую революцию в армии и пообещал скорое появление гиперзвукового оружия и систем на новых физических принципах, сообщает «Интерфакс». Замглавы военного ведомства отметил сокращение времени на принятие решения в современных вооруженных конфликтах.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — сказал Борисов.

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«На подходе совершенно иные принципы управления операциями войск, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени, — тот, собственно, и побеждает», — отметил заместитель министра.

По словам Борисова, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, «а скоро это будут секунды».

28 ноября 2016 года стало известно о том, что в России начались испытания гиперзвуковой ракеты для Дальней авиации.