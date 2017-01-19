Бывший менеджер Аланис Мориссетт признался в краже семи миллионов долларов

Бывший бизнес-менеджер канадской певицы Аланис Мориссетт Джонатан Шварц заявил, что украл у исполнительницы и других знаменитостей более семи миллионов долларов. Об этом сообщает BBC News в четверг, 19 января.

По словам американских прокуроров, Шварцу грозит тюремное заключение на срок от четырех до шести лет. Заседание суда по его делу состоится в начале февраля.

В 2016 году Мориссетт подала на бывшего менеджера и его компанию GSO Business в суд. Певица обвинила его в краже 15 миллионов долларов. Позже она забрала исковое заявление, объявив об урегулировании дела.

Аланис Мориссетт — канадская исполнительница, актриса и продюсер. Ее первый альбом Jagged Little Pill вышел в 1995 году. В 1998-м она выпустила музыкальный клип на композицию Thank U, в котором снялась полностью обнаженной на улицах Лос-Анджелеса. Певица за свою карьеру получила семь «Грэмми». Она снялась в сериалах «Секс в большом городе» и «Части тела», а также в фильме «Догма».