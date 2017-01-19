В День сурка в четырех городах России покажут «День сурка»

В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге 2 февраля, в День сурка, пройдут показы одноименной романтической комедии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

В Москве площадкой проведения показа станет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске сеанс пройдет в кинотеатре «Победа», а в Екатеринбурге — в «Салюте».

Организатором мероприятий выступает компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте.

Мелодрама «День сурка» режиссера Гарольда Рамиса вышла на экраны в 1993 году. Главную роль исполнил Билл Мюрей.

День сурка ежегодно отмечают в США и Канаде 2 февраля. Согласно традиции, во время праздника люди пытаются предсказать начало весны по выходу животного из домика. Если сурок увидит тень и сразу же вернется домой, то зима будет еще долго, если же из-за пасмурной погоды тени не будет и животное останется на поверхности, то весна будет ранней.