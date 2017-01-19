Число жертв теракта на севере Мали возросло до 77 человек

Число жертв теракта на военной базе в городе Гао на севере Мали достигло 77 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французских военных.

Ранее, 18 января, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта привел данные о 60 погибших и 115 раненных в результате этого нападения, напоминает BFMTV. В связи с этим в стране был объявлен трехдневный общенациональный траур,

По данным Le Figaro, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

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В заявлении, распространенном от имени террористов, говорится, что они отомстили тем, кто согласился поддержать проводимую Францией в Мали антитеррористическую операцию против исламистов.

18 января на территорию лагеря, пробив ограждение, въехал заминированный автомобиль, в котором находились террористы-смертники, совершившие самоподрыв. В этот момент на общем построении находились около 600 военнослужащих и ополченцев.

Гражданская война в Мали началась в 2012 году. В ней приняли участие племенные ополчения туарегов, исламисты, отряды вооруженной оппозиции и подразделения правительственных войск. В 2013 году в страну были введены французские войска, которым удалось стабилизировать ситуацию и отбить у мятежников ранее захваченные ими ключевые города. Гао считается стратегически важным пунктом, все подходы к городу тщательно охраняются силами ООН, французского контингента и армии Мали.

