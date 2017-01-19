Россия отправит на Марс макак

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) начал подготовку макак для полета на Марс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора НИИ Сергея Орлова.

Орлов рассказал, что макак будут готовить в Центре ядерной физики в Дубне с помощью имитации невесомости и космического излучения. Грант на проведение работ получило Федеральное государственное бюджетное научное учреждение НИИМП.

Он напомнил о том, что в России уже готовили обезьян к полетам в 1980-х годах. Однако несколько лет назад российские ученые заявили, что не собираются больше запускать в космос крупных животных.

В начале 2013 года обезьяну в космос запустил Иран. Запуск животного в космос является подготовкой Ирана к запуску своего астронавта, намеченному на 2021 год. На обезьяне иранские ученые намерены изучить работу организма в условиях невесомости. В декабре 2013 года в стране был произведен второй запуск обезьяны в космос с использованием ракет-носителей с жидким топливом.