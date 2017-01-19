В Кремле затруднились оценить размер помощи ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о затратах на поддержку самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик со стороны Москвы. Его слова в четверг, 19 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, сказать не могу», — сказал Песков в ответ на просьбу оценить масштабы российской поддержки республикам.

По его словам, некорректно заявлять о том, что ЛНР и ДНР содержатся за счет России.

В конце декабря в Донбасс отправилась автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью: более 40 автомобилей с грузом общей массой свыше 400 тонн направились в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса — продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

Всего с августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 65 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов, сообщает РИА Новости.

Сложная гуманитарная обстановка на востоке Украины сложилась из-за вооруженного конфликта в этом регионе. Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го Киева попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Жертвами противостояния стали, по данным ООН, более 9 тысяч человек.