В Таджикистане погиб начальник Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в результате ДТП, произошедшего 18 января в центре Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны республики.

По предварительным данным, генерал-майор, направлявшийся со службы домой, сам был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. Другие детали не уточняются.

В пресс-службе Минобороны сообщили РИА Новости, что у военачальника случилась острая сердечная недостаточность. После ДТП его срочно госпитализировали, но к тому моменту он уже был мертв.

Высокопоставленному военному было 46 лет. Должность начальника Генштаба Бобокалонов занял в январе 2014 года. Являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.