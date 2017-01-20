Найдена третья фотография Шопена

Швейцарский физик Ален Колер обнаружил снимок с дагерротипа, на котором, по мнению ученых, запечатлен польский композитор и пианист Фредерик Шопен. О находке сообщается на сайте Польского института в Париже (Institut Polonais Paris).

Снимок стал третьим известным фотографическим изображением музыканта. По оценке экспертов, он был сделан примерно в 1847 году парижским фотографом Луи-Огюстом Биссоном, которому принадлежит и одно из уже подтвержденных изображений композитора.

Кадр был найден в личном архиве Шопена в Швейцарии. Оригинал дагерротипа, как и в случае с первыми двумя снимками, был, скорее всего, уничтожен.

Фредерик Шопен (1810-1849) — крупнейший представитель польского музыкального искусства и основоположник польской национальной композиторской школы.