Итальянский бренд выпустил женскую обувь для российской зимы

Итальянская марка Alberto Guardiani представила коллекцию зимней женской обуви, рассчитанную на носку в российских условиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 января.

Фото: пресс-сулжба Alberto Guardiani 1 /5

В нее вошли утепленные ботинки, челcи и монки. Модели отличает лаконичный дизайн и удобная колодка. Они выполнены в черном цвете, что, по словам представителей марки, придает обуви дополнительную элегантность. Вся обувь снабжена изолирующей подкладкой, рассчитанной на низкие температуры. Толстая подошва также служит защите от холода.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.

В сентябре 2016 года компания выпустила знаковую модель High England, вдохновением для которой послужил гламурный стиль 1970-х годов.