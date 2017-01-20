Раскрыта причина взрывов Galaxy Note 7

Специалисты Samsung раскрыли причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, сообщает The Wall Street Journal ​со ссылкой на осведомленные источники в корпорации.

Как и предполагалось, причина самовоспламенений крылась в аккумуляторах. По информации источника, в некоторых моделях батарея была слишком большой, что приводило к перегреву. Причем брак был обнаружен не только в аккумуляторах, производимых дочерней компанией Samsung, но и в тех, что изготавливались гонконгской фирмой Amperex Technology.

В расследовании принимали участие Samsung, а также несколько сторонних компаний, которые выступали в качестве независимых экспертов. Официальный отчет будет опубликован в понедельник, 23 января.

Модель поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя, после множественных случаев их самовозгорания, корпорация сначала остановила продажи, а потом полностью прекратила производство.