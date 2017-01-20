В Париже неизвестный с ножом напал на пассажира метро

Вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на пассажира парижской подземки. Об этом сообщает Le Parisien.

Вечером 19 января злоумышленник нанес три удара мужчине, после чего скрылся. Пострадавшему оказали первую помощь, он был доставлен в больницу.

Чуть позже тот же человек на другой станции метро угрожал ножом еще одному пассажиру, однако не напал на него и убежал.

О третьем инциденте стало известно после того, как двое прохожих сообщили патрульным о попытке вооруженного ножом мужчины напасть на них.

Подозреваемый объявлен в розыск.

2 декабря прошлого года вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на офис одной из турфирм в Париже и взял в заложники шесть человек. Полиции удалось их освободить, однако злоумышленник скрылся. Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент был не террористической атакой, а попыткой ограбления.