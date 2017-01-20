На «Родину-мать» потратят два миллиарда рублей

Капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде потребует двух миллиардов рублей, рассказала начальник отдела капремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольга Марценюк. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС. Работы начнутся в 2017 году.

«На капитальный ремонт два миллиарда рублей выделяет Минкультуры. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика», — сказала Марценюк.

По ее словам, работы начнутся с замены 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем поставят строительные леса и проведут реставрацию более шести тысяч квадратных метров бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин. Ремонт начнется в 2017 году.

Решение о выделении средств на обновление памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане приняла Госдума в ноябре 2016 года.

«Родина-мать зовет» работы скульптора Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина — центральная часть ансамбля «Героям Сталинградской битвы», самая высокая статуя России и Европы: высота скульптуры без постамента 85 метров, при этом длина одного только меча — 33 метра. Памятник был открыт в 1967 году.

