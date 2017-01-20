Турпоток из России в Тунис вырос на 137 процентов

Тунис за 2016 год посетили свыше 623 тысяч россиян, что на 137 процентов больше, чем в 2014-м. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Материалы по теме «Русские менее капризны» Тунис пытается вернуть доверие россиян

Эксперты тунисской индустрии путешествий сопоставляют показатели с 2014 годом, поскольку в 2015-м в республике произошел ряд терактов, приведших к серьезному падению потока зарубежных гостей.

По мнению представителей российских туроператоров, Тунис привлекает отдыхающих мягким климатом, возможностями оздоровительного отдыха, спа-услугами, а также стабилизацией ситуации в области безопасности.

Согласно информации аналитического агентства «ТурСтат», с января по сентябрь 2016 года в африканской стране побывали 568 тысяч россиян. Это на 158 процентов больше показателей за тот же период 2015 года.

Каждый шестой путешественник, съездивший в Тунис в первые восемь месяцев 2016 года, оказался россиянином. В связи с этим в местной туриндустрии гостей из России стали называть «спасителями».