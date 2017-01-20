Жора Крыжовников возглавит команду режиссеров для киноальманаха «Елки-6»

Российский режиссер Жора Крыжовников возглавит коллектив режиссеров, которые примут участие в производстве фильма «Елки-6». Об этом в пятницу, 20 января, сообщает РИА Новости.

Подготовка к съемкам киноальманаха уже началась.

«И сборы, и проведенные нами социологические исследования показали, что у зрителей появилась традиция — каждый Новый год ходить на "Елки". Мы не собираемся эту традицию нарушать», — заявили в пресс-службе Bazelevs, студии Тимура Бекмамбетова.

Комедия «Елки» — самая успешная российская франшиза, каждая новая серия которой показывала положительный прирост посещаемости и кассовых сборов. Пятая часть вышла на экраны 22 декабря 2016 года и собрала в российском прокате 12 миллионов долларов.

Жора Крыжовников известен по таким фильмам, как «Горько!», «Горько! 2» и «Самый лучший день». В 2014 году Крыжовников был удостоен премии «Ника» в категории «Открытие года», а его лента «Горько!» получила номинацию на «Золотой орел» как лучший фильм.