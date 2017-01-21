В центре Киева застрелили адвоката

В Днепровском районе Киева неизвестный застрелил адвоката. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Убийство произошло в ночь на 21 января. Полицию около полуночи вызвали прохожие, которые увидели на земле человека в крови. По предварительной версии, неизвестный подошел к жертве сзади и выстрелил в голову. Ко времени приезда стражей порядка мужчина был еще жив, но скончался в больнице.

Установлено, что убитым является 46-летний местный житель, который возвращался домой после работы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает ряд версий, в том числе убийство с целью ограбления. Также возможными мотивами, по предварительным данным, могли стать личная жизнь и профессиональная деятельность юриста.