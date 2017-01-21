Под Санкт-Петербургом угнали Rolls-Royce

Во Всеволожском районе Ленинградской области у бизнесмена угнали Rolls-Royce, пока автовладелец тренировался в спортзале. Об этом в субботу, 21 января, сообщает издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска принадлежал 43-летнему руководителю компании, которая занимается оптовыми поставками материалов и оборудования для ремонта автомобилей. 20 января около четырех часов дня во всеволожскую полицию поступило сообщение, что машина была угнана с охраняемой парковки отеля «Петроспорт» в деревне Янино.

По словам мужчины, около часа дня он приехал в спортзал отеля на тренировку. Позже предприниматель обнаружил, что замок его шкафчика в раздевалке был взломан, а ключи от автомобиля, лежавшие в кармане пальто, пропали. Ущерб хозяин Rolls-Royce оценил в 15 миллионов рублей, хотя среднерыночная цена такой машины составляет 25 миллионов рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

18 января сайт столичного главка МВД сообщил о погоне за угнанным автомобилем, которая привела к ДТП с участием четырех машин. Полицейские попытались остановить автомобиль ГАЗ-2217 за нарушение правил дорожного движения, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться.