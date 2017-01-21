Дозаправку истребителя Т-50 в небе впервые показали на видео

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА

В выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» была впервые показана дозаправка в воздухе российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50. Отрывок передачи был опубликован на YouTube 20 января.

«Все было, в общем-то, нормально. Характеристики самолета на этих режимах дозаправки подтвердились. Никаких существенных особенностей выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии немножко скорректировались. И была доработана система управления», — рассказал летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.