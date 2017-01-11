Завершена разработка системы «свой-чужой» для истребителя ПАК ФА

Завершена разработка системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для новых и модернизируемых самолетов, включая истребитель ПАК ФА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК).

Систему создавал входящий в ОПК Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ). Аппаратура предназначена для перспективного истребителя пятого поколения ПАК ФА. Благодаря модульному исполнению может устанавливаться на Су-35С и Ил-76, а также на старые самолеты при их модернизации.

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«В новом программно-аппаратном комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика», — сообщила первый заместитель главы ЦНИИ ЭИСУ Инна Григоренко. По ее словам, это позволяет существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности работы всей системы.

В 2016 году она прошла предварительные испытания и показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и механических повреждениях.

Системы государственного опознавания («свой-чужой») — радиоэлектронные комплексы, предназначенные для надежного определения принадлежности объектов военного назначения на суше путем обмена кодами. Включают в себя набор радиотехнических средств (запросчик и ответчик), а также криптографическую аппаратуру.

Объединенная приборостроительная корпорация была создана в марте 2014 года, она входит в состав госкорпорации «Ростех». Холдинг занимается координацией работ в сфере создания систем связи, навигации, защиты информации и автоматизированного управления войсками. Координирует таких крупных головных разработчиков радиоэлектронной техники, как концерн «Созвездие», концерн «Вега», ОАО «Системы управления», МКБ «Компас».