В Госдуме разъяснили причины расширения базы ВМФ России на территории Сирии

Расширение базы российского флота в сирийском Тартусе обусловлено ситуацией в регионе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Обстановка в регионе диктует требования к объему техники, личного состава. Если на сегодняшний момент существует потребность увеличивать базу, то соответствующие решения принимаются», — отметил депутат.

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Кроме того, Шерин указал на возможность получения опыта для российских частей в условиях боевой обстановки. «Когда мы тратим денежные средства, получаем боевой опыт, в том числе и ценой жизни, нам необходимо его не только закреплять, но и усиливать», — пояснил парламентарий.

20 января стало известно, что между Россией и Сирией достигнуто соглашение, по которому база российского флота в Тартусе будет расширена и модернизирована. По соглашению сторон, одновременно в Тартусе могут находиться не более 11 военных кораблей России, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Внешняя охрана береговых границ базы возложена на сирийскую сторону, оборона объекта с моря и воздуха — на российскую.

В ноябре председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что после модернизации инфраструктуры российская база в Тартусе сможет принимать корабли первого ранга. Речь идет об атомных подлодках и авианосцах, в том числе о крейсере «Адмирал Кузнецов».

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был развернут в Тартусе в течение 1984 года. Он использовался для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море. В 1990-е годы ПМТО в Тартусе не был свернут, однако существовал в сокращенном виде. В 2009 году Минобороны России анонсировало расширение присутствия в Тартусе.

Тартус является вторым по величине портовым городом в Сирии после Латакии.