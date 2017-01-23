Американские полицейские по ошибке убили домовладельца вместо грабителя

Полицейские из города Питтсбург (штат Пенсильвания) застрелили домовладельца Кристофера Марка Томпкинса, приняв его за грабителя. Об этом 23 января сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

По словам сожительницы убитого Бренды Ричмонд, она спала вместе с хозяином дома на втором этаже. Женщина проснулась, услышав, что Томпкинс громко выкрикивает ее имя. «Я открыла глаза. Прямо перед нами стоял какой-то мужчина», — рассказала потерпевшая. По ее словам, неизвестный скрылся, и она передала Томпкинсу лежавший в ее сумочке пистолет (женщина владеет лицензией на ношение оружия). «На первом этаже была 78-летняя мать Марка. Мы были наверху, она внизу. Она больна, не может ходить. Марк все время повторял: "Моя мама. Моя мама"», — рассказала Ричмонд.

По словам женщины, она выбежала на крышу, Томпкинс, взяв пистолет, подбежал к лестнице и выстрелил, чтобы спугнуть грабителя, затем спустился по ступенькам и выпустил еще одну пулю. Ричмонд услышала еще несколько выстрелов, затем наверх поднялись полицейские. Они рассказали ей, что в доме сработала сигнализация и потому к моменту стычки Томпкинса с грабителем уже были на месте происшествия.

В полицейском отчете сообщается, что стражи порядка прибыли по вызову и увидели, что в их направлении открыт огонь. Они начали стрелять по Томпкинсу и тяжело ранили его. Мужчина скончался в больнице вечером 22 января. Грабитель Хуан Брайан Джейтер-Кларк, проникший в его дом, был впоследствии задержан. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище.

Ричмонд не винит полицию и считает случившееся трагическим недоразумением, но замечает, что полицейские, приехав к дому, не объявили о своем прибытии с помощью мегафонов. Два непосредственно участвовавших в инциденте сотрудника отправлены во временный отпуск на время расследования.