КРЭТ разработает лазерные системы наведения управляемых ракет для беспилотников

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию «Ростех», ведет работу по созданию систем поиска целей и наведения оружия для ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и наземных робототехнических комплексов (РТК). Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 января.

«Над этим направлением активно работают Научно-технический и Научно-конструкторский центры ГРПЗ (Государственный Рязанский приборный завод — прим. «Ленты.ру»), где трудятся самые опытные и высококвалифицированные специалисты, за плечами которых разработка новейшей аппаратуры в области радиолокации, оптико-электронных и лазерных технологий», — отмечается в сообщении.

В КРЭТ отметили, что в основу новых решений лягут разработки, применяемые на самых современных образцах пилотируемой боевой авиа- и наземной техники.

Лазерная система наведения (ЛСН) является составной частью оптико-электронных систем и может применяться для наведения и управления движением различных управляемых ракет, модификации которых должны войти в арсенал российских ударных беспилотников. Маломощный твердотельный лазер с диодной накачкой и электронным управлением лазерным лучом позволяет формировать информационное поле для этих ракет на расстояниях, необходимых для поражения целей, и наводить их с высокой точностью.