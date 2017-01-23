90-я танковая дивизия испытала новые мишени

Экипажи 90-й танковой дивизии на Урале испытали новые тканевые мишени, предназначенные для танкового биатлона. Об этом сообщает сайт «Русское оружие». Кроме того, танкисты испытали пенопластовые мишени. Оба типа учебных целей могут восстанавливаться в полигонных условиях.

«Спортивные мишени изготовили из ткани и заполнили окрашенным газом. При поражении надувной силуэт танка "гаснет" около семи секунд, оставляя видимый невооруженным глазом оранжевый шлейф», — рассказал официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

По словам представителя округа, масса изделия составляет около трех килограммов, а конструкция позволяет восстановить его в полигонных условиях. Цвета ткани и дыма можно подобрать под раскраску команд, участвующих в соревнованиях.

Вес пенопластовых мишеней составляет около 25 килограммов. Они также могут ремонтироваться в полевых условиях. «Мишень способна выдержать до 15 попаданий, она состоит из нескольких элементов: при разрушении одного из них можно не менять конструкцию целиком», — пояснил полковник Рощупкин.

Как рассказал начальник штаба танкового батальона, капитан Артур Орлов, удобство новых мишеней заключается в очевидности попадания и меньших затратах времени на контроль результата выстрела. Пенопластовая мишень отличается большей устойчивостью и позволяет, помимо всего прочего, локализовать точное место попадания. «Что касается танкового биатлона, то сейчас там мишень фанерная, и не сразу видно поражение цели, только после команды с вышки», — отметил военнослужащий.

По мнению специалистов, новое оборудование повысит зрелищность танкового биатлона, ускорит работу судей и полигонных команд.