Рассказ о туристических возможностях Белоруссии уместили в пять минут

Видео: Marketing.by

Национальное агентство по туризму Белоруссии презентовало пятиминутное видео, рассказывающее о возможностях отдыха в стране. Об этом сообщает интернет-издание Marketing.by, опубликовавшее данную запись.

Как рассказал режиссер Сергей Воропаев, задачей ролика было показать, что Белоруссия — это «полноценная туристическая страна: большая, древняя, с необычной историей, уникальной природной, современная, и невероятно красивая».

По его словам, бюджет, выделенный на создание клипа, был в разы меньше средств, которые обычно тратят на запись 30-секундного видео. Поэтому работа над проектом оказалась непростой, признался Воропаев.

