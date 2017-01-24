Избиение «ультраправого» сторонника Трампа вызвало споры в сети

Видео с избиением главы американской ультраправого аналитического центра «Институт национальной политики» Ричарда Спенсера (Richard Spencer) во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вызвало споры между пользователями социальных сетей.

Мужчина давал интервью журналистам на одной из улиц Вашингтона, когда внезапно неизвестный ударил его по лицу, после чего скрылся.

— The Current Year (@TheeCurrentYear) 20 января 2017, 23:21

В Twitter были опубликованы сотни постов, в которых пользователи высказывали свою точку зрения по поводу того, стоит ли устраивать физическую расправу над человеком, даже если он придерживается националистических взглядов.

Пользователи, судя по всему, выступающие против избрания Трампа, одобрили поступок нападавшего. К примеру, в Twitter-аккаунте Prttybadtweeter появился сделанный с помощью видеоредактора ролик, в котором Спенсера бьют по лицу под сопровождение патриотичной песни Born in the USA американского фолк-музыканта Брюса Спрингстина.

К насмешкам над главой центра присоединился и бывший спичрайтер Барака Обамы Джон Фавро (Jon Favreau). «Мне все равно, сколько песен наложат на избиение Ричарда Спенсера, я буду смеяться над каждым роликом», — заявил он.

Некоторые заметили, что не видят ничего плохого в том, чтобы избивать нациста, и привели в пример героя приключенческих боевиков Индиану Джонса и супергероя Капитана Америку.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту Спенсера. Среди них оказался создатель комикса про Капитана Америку Ник Спенсер (Nick Spencer). «Сейчас непростое время, но одобрение насилия в ответ на слова, даже самые отвратительные, не приведет нас ни к чему хорошему», — заявил художник.