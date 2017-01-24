Объявлен лауреат премии НОС

Лауреатом литературной премии НОС стал Борис Лего (псевдоним Олега Зоберна). Его наградили за книгу «Сумеречные рассказы», сообщает во вторник, 24 января, корреспондент «Ленты.ру».

В шорт-лист премии этого года вошли Евгений Водолазкин с романом «Авиатор», Кирилл Кобрин («Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской Эпохи»), Сергей Кузнецов («Калейдоскоп: расходные материалы»), Владимир Мартынов («Книга Перемен»), Александра Петрова («Аппендикс»), Сергей Лебедев («Люди августа»).

Победителем читательского голосования стал Игорь Сахновский за книгу «Свобода по умолчанию».

Лауреат премии получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей. Приз читательских симпатий вручается автору произведения по результатам голосования в интернете и составляет 200 тысяч рублей.

Премия НОС («Новая словесность»/«Новая социальность») учреждена фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Обладатель главного приза определяется жюри, в состав которого в этом сезоне вошли переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, кинокритик Антон Долин, историк Дмитрий Споров, филолог Татьяна Венедиктова. Председатель жюри — режиссер Константин Богомолов.