Власти Москвы анонсировали внедрение Apple Pay в метро

В московском метро внедрят систему оплаты Apple Pay. Об этом рассказал глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, сообщает в среду, 25 января, RNS.

«Мы рассчитываем, что Apple Pay придет и в метро», — сказал он.

С декабря 2016 года Apple Pay действует на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Оплатить проезд при помощи этой системы можно в кассах, автоматах по продаже билетов, а также непосредственно на турникетах. Для этого необходимо поднести iPhone или Apple Watch к считывателю, и стоимость поездки будет списана с банковского счета, привязанного к Apple Pay.

Сервис Apple Pay был запущен в России 4 октября 2016 года. Рассчитываться через эту систему в магазинах можно с помощью iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

На брифинге в Rambler&Co Максим Ликсутов рассказал также о развитии транспортной системы в Москве, новых парковках, каршеринге и возможном появлении в городе Hyperloop.