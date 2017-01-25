Кандидаты в президенты Чили призвали бороться с мигрантами

Вопрос борьбы с мигрантами стал одним из ключевых в преддверии президентских выборов в Чили. Об этом сообщает Reuters.

Обычно, как указывает агентство, латиноамериканские политики не прибегают к подобной риторике. Однако на этот раз и правые, и левые партии заявили о необходимости ограничить иммиграцию в страну. Так, бывший президент Себастьян Пиньера, кандидат от правоцентристской партии «Национальное обновление», заявил, что чилийские миграционные законы устарели и ведут лишь к «импорту проблем, включая преступность и наркоторговлю».

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«Многие банды в Чили состоят из иностранцев, — отметил он. — Особенно сильно это бьет по регионам, где иммигранты составляют большой процент населения».

Его главный соперник, кандидат от левых Алехандро Гильер, предположил, что Чили необходима «более избирательная миграционная политика».

Правозащитные группы уже обвинили обоих кандидатов в эксплуатации националистической риторики и стремлении сделать мигрантов козлами отпущения за экономические проблемы страны, а государственное ведомство по делам мигрантов уточнило, что рейтинг преступности среди переселенцев ниже, чем среди коренного населения страны. Однако, как показывают опросы, около 75 процентов чилийцев полагают, что стране необходимы жесткие законы, ограничивающие миграцию. 45 процентов назвали переселенцев «бедствием для страны», 41 процент счел их присутствие благом.

В последние годы Чили, экономика которой стабильно росла, стала одной из точек притяжения трудовых мигрантов из других стран Южной Америки. Особенно много переселенцев приезжают из беднейших стран региона — Доминиканской Республики и Гаити (миграция за год выросла на 144 процента), а также из Венесуэлы (рост на 192 процента).

Президентские выборы в Чили пройдут 19 ноября 2017 года.