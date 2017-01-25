В Харькове выпустят дневники Геббельса на украинском языке

Харьковское издательство «Фолио» издаст дневники одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Мемуары охватывают последние годы жизни идеолога нацизма — с 1944 по 1945 год, пишет в среду, 25 января, издание KharkivToday.

«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 года их насчитывалось около 15 000 страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме», — говорится в аннотации.

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Дневники 1944-45-х годов издатели называют наиболее ценной частью записей Геббельса.

Отмечается, что идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках. «Критика в основном была связана с тем, что книга выйдет без комментариев. Но комментарии будут. Я не хочу до выхода книги разглашать, кто их написал. Скажу только, что это — известный историк», — пообещал издатель Александр Красовицкий.

Геббельс наиболее известен как министр народного просвещения и пропаганды в правительстве Адольфа Гитлера. В результате назначения уполномоченным по тотальной военной мобилизации в июле 1944 года стал вторым человеком в рейхе. После самоубийства Гитлера Геббельс 1 мая 1945 года отказался подписывать акт о капитуляции. Вместе с женой Магдой, отравившей до этого шестерых своих детей, он совершил суицид в бункере под рейхсканцелярией в Берлине.