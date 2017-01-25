В Кувейте казнили принца-убийцу

В Кувейте казнили семь человек, включая принца. Об этом сообщает Reuters.

Принц Файсал аль-Абдулла аль-Сабах в октябре 2011 года был приговорен к смертной казни за убийство своего племянника — принца Басиля Салема Сабаха аль-Салема аль-Сабаха. Файсал, бывший капитан армии Кувейта, застрелил Басиля, приехав в гости к нему во дворец. О своих мотивах убийца так и не рассказал.

Остальные шесть казненных, среди которых одна женщина, были признаны виновными в убийствах, покушениях на убийство, похищениях людей и изнасилованиях. Лишь двое из них, включая принца Файсала, имели кувейтское подданство.

В 2007 году другой член правящего семейства аль-Сабах, шейх Талаль, был приговорен к смертной казни и штрафу в размере 35 тысяч долларов за контрабанду наркотиков — 10 килограммов кокаина и 120 килограммов гашиша. Его помощники получили пожизненные сроки.