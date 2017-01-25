ЦРУ рассекретило документы о столкновении советской и американской подлодок

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документ о столкновении американской и советской подлодок в ноябре 1974 года. Телеграмма на имя Генри Киссинджера, занимавшего в то время пост советника президента США по национальной безопасности, доступна на сайте ведомства.

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«Мы только что получили сообщение из Пентагона о столкновении нашей подводной лодки с советской субмариной», — говорится в тексте.

Как следует из документа, американская лодка James Madison столкнулась с советской на выходе из базы Холи-Лох (Шотландия, примерно в 50 километрах от Глазго). После аварии обе субмарины всплыли, затем советская лодка совершила погружение и ушла из района ЧП. О повреждениях ничего не сообщалось.

Как уточняет издание CNET, база ВМС США в Холи-Лох была закрыта в 1992 году. Тогда же из эксплуатации была выведена лодка James Madison.