Жертвами заморозков в Афганистане стали 27 детей

В течение последних нескольких дней на севере Афганистана из-за снегопадов и заморозков погибли 27 детей. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Синьхуа».

По словам Рахматуллы Хашара, главы уезда Дарзаб, дороги, соединяющие деревни и медицинские центры в провинции Джаузджан, оказались заблокированы сильным снегопадом.

Как отмечает агентство, в некоторых районах провинции образовался полуметровый слой снега. Температура на севере Афганистана в эти дни опускалась ниже нуля.

Холод нередко становится причиной гибели людей, проживающих в жарких странах. Так, в январе 2016-го из-за резкого похолодания в Таиланде погибли 14 жителей северных и северо-восточных провинций. Тогда температура опустилась до одного — двух градусов выше нуля.