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Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире

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Жительница Норвегии прославилась в соцсети Instagram как самая привлекательная пожарная в мире, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, 30-летняя Гунн Нартен (Gunn Narten) приглянулась своим 48,5 тысячам подписчиков эффектной внешностью и тем, что публикует много полезных советов по фитнесу. Кроме пожарной службы, она трудится еще и личным тренером.

Девушка также выкладывает в своем аккаунте фотографии рабочих моментов: на некоторых кадрах она в форменной одежде и в противогазе.

На одной из фотографий запечатлено, как Нартен в доказательство своей физической формы приподняла пожарную машину.

«Когда я нанималась на работу, моя мама сказала: "Я никогда не слышала о пожарных женского пола. Зачем тебе это". И я ответила: "А почему бы и нет"», — поделилась воспоминаниями Нартен.

Гунн рассказала, что люди бывают удивлены, узнав, что она пожарная, а некоторые мужчины находят ее профессию пугающей. Несмотря на это, по признанию женщины, они ни разу не пожалела о своем выборе. Вне работы она любит быть женственной и носить красивые платья.

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