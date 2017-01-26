Сергей Безруков уложил шестерых НКВДшников в тизере «Охоты на дьявола»

Вышел новый тизер шпионского детектива «Охота на дьявола». В ролике актер Сергей Безруков, исполнивший главную роль в сериале, вступает в перепалку с сотрудниками НКВД, которые пытаются препятствовать его выходу из дома. Безруков успешно справляется с группой оперативников и уезжает на своем автомобиле.

Сериал посвящен научному открытию российского физика Михаила Филиппова, связанному с передачей энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова). В центре сюжета — альтернативная версия событий Второй мировой войны в случае, если бы разработки ученого не были уничтожены.