Российские военные получат 50 тысяч комплектов экипировки «Ратник»

Вооруженные силы России в 2017 году получат около 50 тысяч комплектов боевой экипировки нового поколения «Ратник». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, передает в четверг, 26 января, «Интерфакс».

По его словам, с текущего года в войска также поставляются всесуточные приборы разведки 1ПН142 и 1ПН143, являющиеся частью «Ратника».

«Они предназначены для обнаружения и распознавания различных типов объектов в любое время суток, в различных погодных условиях, определения координат, записи, обработки, хранения и быстрой передачи внешним потребителям текстовой и видеоинформации о разведанных объектах», — пояснил Салюков.

Разработка боевой экипировки нового поколения началась в России в 2000-х годах. Первые образцы комплекта «Ратник» были представлены на авиасалоне МАКС-2011. Экипировка включает в себя полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. Также в нее входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в войска.