Продано крупнейшее месторождение золота в России

Совместное предприятие (СП) госкорпорации «Ростех» и компании «Полюс» выиграло аукцион на покупку крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог. Об этом сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской, передает Rambler News Service.

СП «СЛ-Золото» заплатило за актив 9,4 миллиарда рублей. Стоимость, по словам Донского, в ходе торгов выросла на 855 миллионов рублей.

«Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет мощнейший эффект на социально-экономическое развитие Иркутской области и всего макрорегиона, ускорит развитие смежных отраслей промышленности», — сказал Донской. Чиновник добавил, что созданная при добыче золота и серебра инфраструктура в дальнейшем позволит добывать и другие полезные ископаемые.

Сухой Лог выставили на торги в конце 2016 года. Помимо совместного предприятия «Ростеха» и «Полюса» на него претендовала компания «Золото Бодайбо» — консорциум ВТБ и предпринимателя Ибрагима Паланкоева.

По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра.

Компания «Полюс» принадлежит сыну Сулеймана Керимова Саиду. Холдинг является крупнейшим в России золотодобытчиком, в 2016 году он произвел 61,2 тонны золота. По данным газеты «Коммерсантъ», второе СП с участием семьи Паланкоева, которая неоднократно выступала партнером семьи Керимовых, могло принимать формальное участие в конкурсе. Второй участник был необходим для того, чтобы аукцион состоялся.

