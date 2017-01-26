Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста

Суд запретил британцу водить автомобиль, потому что его рост отвлекал других водителей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Полиция остановила 26-летнего жителя города Ньюкасл Адама Эллиота, когда он ехал на кабриолете Ford Ka. Внимание стражей порядка привлекла голова мужчины, возвышающаяся над ветровым стеклом. Они заподозрили Эллиота в том, что он управляет автомобилем стоя.

Однако оказалось, что рост мужчины, занимающегося продажей авто, составляет около 200 сантиметров, и он просто не помещался в машину, которую перегонял клиенту. «Полиция утверждала, что я стоял за рулем, но это не так. Просто я слишком высокий для этого автомобиля», — сказал он.

Во время очередного заседания в суде Эллиот по рекомендации адвоката сознался в опасном вождении. «Совершенно очевидно, что вы красовались перед другими водителями, демонстрируя свой рост в небольшом автомобиле со сложенной крышей. Вы отвлекали других, а это опасно», — заявил слушавший дело судья.

Эллиоту запретили садиться за руль как минимум до 27 февраля — следующего заседания в суде. На должна быть избрана мера наказания для молодого человека.