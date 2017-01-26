Прибор для «чтения мыслей» поможет выбрать идеальное место для отпуска

Британская турфирма Explore представила высокотехнологичную систему «чтения мыслей», которая помогает определиться с выбором идеального направления для путешествий. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет об оборудовании, сканирующем активность мозга. Человеку показывают видео достопримечательностей из разных стран, в то время как специальный прибор на его голове регистрирует биоэлектрические импульсы мозга.

Компьютерная программа анализирует, какие кадры вызвали самые сильные позитивные эмоции, на основании чего определяет подходящее конкретному человеку направление для отдыха. Представитель Explore назвал данную систему «путеводителем нового поколения».