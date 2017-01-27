Учрежден Российский фонд развития информационных технологий

Правительство учредило Российский фонд развития информационных технологий, сообщается на сайте кабинета министров.

Проект соответствующего постановления был внесен Минкомсвязью во исполнение плана действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году.

Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Организация будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках. Также в задачи фонда будет входить взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.