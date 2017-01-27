Владелец «Дикой орхидеи» открыл новую фабрику за 30 миллионов рублей

Компания «РозТех», владеющая сетями магазинов «Дефиле», «Бюстье» и «Дикая Орхидея», открыла новую фабрику по производству нижнего белья в Смоленской области. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает ProFashion. Она начнет свою работу с февраля. Объем первоначальных инвестиций в ее открытие оценивается в 30 миллионов рублей.

«Мы считаем, что сейчас благоприятный момент для развития производства на территории России, и заинтересованы в том, чтобы наращивать мощности», — сказала вице-президент, директор департамента швейного производства Татьяна Львова. По ее словам, спро на продукцию растет с каждым годом.

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Сеть мультибрендовых магазинов нижнего белья «Дикая Орхидея» была основана в 1993 году. В настоящий момент фирма принадлежит ООО «РозТех», который также оперирует брендами «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд Дефиле». В линейке кроме нижнего белья представлена также пляжная одежда, купальники и вещи для дома.