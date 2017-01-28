Умер певец ВИА «Верасы» Александр Тиханович

Народный артист Белоруссии и участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович скончался в Минске на 65-м году жизни. Об этом в субботу, 28 января, на своей странице в Instagram сообщила дочь певца Анастасия.

«Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год», — написала она.

Артист скончался после продолжительной болезни.

Александр Тиханович окончил Белорусскую консерваторию по классу трубы. В 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы». Среди известных песен этой группы — «Малиновки заслышав голосок», «Завируха», «Я у бабушки живу».

Он женился на вокалисте ансамбля Ядвиге Поплавской, и в 1986 году они создали свой дуэт «Счастливый случай». В 1988 году супруги организовали Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии ставший продюсерским центром.