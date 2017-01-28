В Минобороны обозначили сроки испытаний новой российской противоракеты

Испытания новой противоракеты российской системы ПРО пройдут на казахстанском полигоне Сары-Шаган в ближайшие два-три года. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России Ильгар Тагиев, передает ТАСС.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят один-два испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — рассказал он.

На полигоне Сары-Шаган регулярно проводятся испытания противоракет 53Т6 из состава ПРО Москвы с целью продления ресурса и отработки решения по модернизации. В России также идут испытания противоракетных систем нового поколения (предположительное название — проект «Нудоль»).

22 декабря 2016 года ресурс Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что Россия провела очередное успешное испытание новой противоракеты, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторской работы «Нудоль». Запуск ракеты был произведен с площадки на космодроме Плесецк.

В настоящее время в рамках ОКР «Нудоль» в России создается стрельбовый комплекс с новыми ракетами для перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235. Комплекс предполагается мобильным и будет размещаться на многоосных колесных шасси производства Минского завода колесной техники. Ракеты «Нудоли», по ряду сообщений, относятся к дальнему (заатмосферному) эшелону перехвата системы А-235.