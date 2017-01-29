Силовики проверили найденную в порту Севастополя самодельную бомбу

Подозрительный предмет, найденный 29 января в порту Севастополя, оказался муляжом взрывного устройства, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Угрозы он не несет», — подтвердил собеседник агентства.

О том, что в районе севастопольской морской гавани была обнаружена, предположительно, самодельная бомба, сообщал источник в городском правительстве. Из-за инцидента режим работы порта был изменен: периметр оцепили силовики, движение по бухте ограничили. В МВД заявляли, что проводится проверка.

В 2016 году в Крыму, по данным российских спецслужб, активизировались представители украинских радикальных организаций. Они, по словам директора ФСБ Александра Бортникова, перешли к активным действиям по реализации террористических планов на полуострове.