Прыжок парашютиста с крыши томской высотки попал на видео

В Томске неизвестный мужчина прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома. Об этом сообщает местное издание TV2. Видеозапись с экстремалом опубликована на YouTube.

Прыжок был совершен днем 28 января. На ролике видно, как с крыши высотки прыгает человек, на уровне 11-го этажа над ним раскрывается купол, а затем парашютист благополучно приземляется. «Проезжающие мимо водители никак не отреагировали на происходящее, как будто это само собой разумеющееся», — приводит «Интерфакс» слова Егора Савко, снявшего видео.