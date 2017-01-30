Индонезийские судостроители передали флоту безоружный фрегат

Государственная судостроительная компания PT PAL Indonesia (Persero) передала ВМС Индонезии первый фрегат национальной постройки, сообщает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Корабль, получивший имя «Раден Эдди Мартадината» в честь адмирала — морского министра и главкома ВМС Индонезии в 1959-66 годах, сдан флоту без основного вооружения.

Как отмечает bmpd, фрегат построен по голландскому проекту SIGMA 10514, в рамках контракта, заключенного в июне 2012 года между правительством Индонезии и голландским предприятием Damen Schelde Naval Shipbuilding (входит в состав группы Damen). Две из семи секций корпуса фрегата были построены на верфях во Флиссингене (Нидерланды) и Галаце (Румыния), а пять — на верфи в Сурабае, где проходила окончательная сборка корпуса. Корабль был заложен 16 апреля 2014 года и спущен на воду 18 января 2016. Ходовые испытания фрегата начались в сентябре 2016 года.

По проекту корабль водоизмещением около 2400 тонн должен быть вооружен двумя счетверенными пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса MBDA Exocet MM40 Block 3, одной вертикальной пусковой установкой зенитного ракетного комплекса MBDA MICA VL на 12 ракет, 76-миллиметровой универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-миллиметровым зенитным артиллерийским комплексом Rheinmetall Millenium и двумя 20-миллиметровыми зенитными автоматами. Также корабль должен иметь 324-миллиметровые противолодочные торпедные аппараты и вертолет.

Однако, как отмечает блог, фактически на переданном флоту корабле смонтирована только 76-миллиметровая артустановка, при этом ракетные системы до сих пор не закуплены. Ранее ВМС Индонезии получили четыре меньших по размерам корвета проекта SIGMA 9113, построенных компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding, и три приобретенных у Брунея подержанных корвета типа F2000 британской постройки.

Индонезийские военные также рассматривали возможность заказа российских корветов проекта 20382 (экспортный вариант проекта 20380), однако решение не было принято.

