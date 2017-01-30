Безработица в России за неделю выросла на три процента

Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 18 по 25 января выросла на 2,7 процента и составила 886,4 тысячи человек. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Минтруда.

За неделю снижение числа незанятых граждан произошло в Кировской области и Республике Северная Осетия-Алания. В 82 регионах страны Минтруд зафиксировал увеличение числа безработных. Наибольший рост зафиксирован в Сахалинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Курской и Тульской областях, в республиках Мордовия, Бурятия, Крым, Чувашской Республике, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Краснодарском крае. Пензенская область оказалась единственной, где ситуация с занятостью за неделю не изменилась.

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По данным на 25 января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 миллиона единиц.

17 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в нынешнем году уровень безработицы в России не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», — сказал он. По его данным, в России около четырех миллионов безработных, это меньше, чем в 2015 году.