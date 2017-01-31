В Санкт-Петербурге покажут кукольную оперу «Царь Эдип»

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге представят оперу-ораторию «Царь Эдип» композитора Игоря Стравинского. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В постановке примут участие музыканты и художественные деятели России, Великобритании и Австрии. Дирижером выступит потомок композитора оперы Мариус Стравинский. Режиссером-постановщиком стал Виктор Высоцкий, а роль Эдипа исполнит выпускник Международной оперной школы Бенджамина Бриттена Эндрю Стейплс.

Прочтение оперы-оратории будет представлено в формате театра разделенного действия: хору и солистам отведена сугубо концертная роль, а весь событийный ряд перекладывается на балет и ростовые куклы.

«Царь Эдип» Стравинского входит в число главных музыкально-театральных произведений XX-го века. В знаменитой истории о царе Эдипе раскрывается одна из основных идей античной драматургии – идея неотвратимости Судьбы.

Представление состоится 27 февраля. Билеты можно приобрести в кассах Александринского театра, а также на сайте spb.kassir.ru.