В Италии арестовали продававших вертолеты и ПЗРК контрабандистов

Итальянская полиция арестовала троих граждан страны, подозреваемых в контрабанде в 2011-2015 годах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и боевых вертолетов в находившиеся под международными санкциями Ливию и Иран. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения предъявлены 51-летнему жителю Рима, руководителю фирмы по ремонту вертолетов, а также супружеской паре из Неаполя. Четвертый подозреваемый — ливиец — объявлен в международной розыск.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконными поставками оружия и техники, произведенной в странах бывшего советского блока, через третьи страны — Украину и Тунис.

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Кроме того, главе фирмы из Рима также инкриминируется продажа техники двойного назначения.

17 августа прошлого года журналисты Sky News сообщили об итогах собственного расследования в отношении контрабанды оружия из Украины в страны Западной Европы. Согласно их данным, преступники знали, что к ним едут журналисты, но надеялись, что те хоть что-то приобретут. «Им было все равно, кто мы, если мы были готовы платить. Во время встречи они ясно дали понять, что продадут вооружение кому угодно: грабителю банков, маньяку или террористу, им все равно», — рассказали журналисты.

Контрабандисты заявили, что могут доставить неограниченное количество единиц оружия и боеприпасов. Они уточнили, что привозят товар с Украины в Румынию, откуда силами другой группировки оно доставляется в Западную Европу и на Ближний Восток.