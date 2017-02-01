50 Cent подал в суд на адвокатов из-за проигранного дела о публикации порновидео

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон) судится со своими бывшими адвокатами из-за того, что те проиграли дело о публикации музыкантом домашнего порно с участием Ластонии Левистон. Об этом сообщает NME.

Артист обвиняет адвокатов Рида Смита и Питера Рэймонда в том, что ему пришлось объявить о банкротстве после того, как суд постановил выплатить Левинстон компенсацию морального ущерба в размере семи миллионов долларов. По словам Джексона, этого не произошло бы, если бы не «разгильдяйская, недобросовестная и неэтичная работа Рэймонда и Смита».

Рэпер требует от юристов в общей сложности 32 миллиона долларов.

Джексон подал документы на банкротство 13 июля 2015 года, спустя три дня после вынесения вердикта суда по делу Левинстон. СМИ предположили, что с помощью этой процедуры музыкант пытается избежать выплаты компенсации.

Порновидео с участием Левистон появилось в интернете в 2009 году и было переозвучено издевательскими ремарками Джексона. Таким образом музыкант хотел насолить конфликтовавшему с ним бывшему бойфренду женщины, рэперу Рику Россу. Клип, выложенный рэпером на YouTube, собрал более 4 миллионов просмотров и, по признанию Левистон, почти довел ее до самоубийства.