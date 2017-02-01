Истребитель США в ходе учений выпустил ракету по своим военным

В ходе учений два истребителя F-16 ВВС США по ошибке сбросили несколько ракет «воздух-земля» на территорию военного полигона в южной части штата Нью-Мексико. Как сообщает Associated Press, один человек погиб, еще один получил ранения.

Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. Учения проходили вблизи базы Холломан. Погибшим оказался гражданский сотрудник базы. Пострадавший военнослужащий был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту произошедшего военные проводят расследование. Как отмечается, F-16 базируются на Холломан, но относятся к подразделению базы ВВС США Люк в штате Аризона.