Власти Пакистана отменили запрет на индийское кино

Власти Пакистана отказались от запрета на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает The Guardian.

«Федеральное правительство радо продолжить существующую политику открытости и демонстрации всех международных фильмов (включая индийские) в пакистанских кинотеатрах», — гласит заявление Министерства информации Пакистана.

Ранее подобный шаг одобрил премьер-министр государства Наваз Шариф. Решение об отмене запрета уже вступило в силу. Это означает, что в пакистанский прокат выйдет новая лента Санджая Гупты «Способный», а также «Богатей» Рахула Дилипа.

Запрет на индийское кино был введен в сентябре 2016-го. Это было связано с обострением ситуации на границе Индии и Пакистана и конфликта по поводу спорной территории Кашмир.

Это не первый случай подобных ограничений, введенных в стране. С 1965 по 2006 год в Пакистане было запрещено кино, снятое индийскими режиссерами или же с участием индийских актеров.